Juventus, De Ligt in visita ai bambili dell'Ospedale Regina Margherita (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il difensore della Juventus, Matthijs de Ligt, accompagnato dalla compagna Annekee, ha fatto visita ai pazienti ricoverati nel reparto di Oncoematologia pediatrica (diretto dalla professoressa Franca Fagioli) dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. Il centrale ha distribuito regali ai bambini e magliette della Juventus autografate. Anche l'anno scorso, insieme a Chiellini, il difensore era andato a fare visita ai bambini più sfortunati. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

