Juventus Atalanta | ufficiale | scelto l’arbitro | tutte le designazioni della prossima giornata

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 14 dicembre 2020)– Dopo l’ottima prova in Champions League Pirlo era chiamato a vincere in campionato. Ieri contro il Genoa è arrivata un’ottima prova, sia per il tre punti che sul piano del gioco. Pochi rischi e un gol nato da l’unico errore del match. Tanto giropalla e soprattutto occasioni da gol con ben due gol annullati per fuorigioco. Adesso però turno infrasettimanale. La Juve non fa in tempo a riposa che subito deve giocare di nuovo. Mercoledì allo Stadium arriva l’del Gasp., designatodel match Mecoledìsi sfidano all’Allianz Stadium. Di fatto sono state rese note learbitrali12ªdi campionato, al via domani ...