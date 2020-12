Juventus, Agnelli: “Tra dieci anni immagino noi primi ovunque. Colpito da idee di Pirlo” (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Mi immagino la Juventus a primeggiare tra dieci anni in casa e Europa in quello che sarà il modello di intrattenimento che seguiremo per assicurarci di riacciuffare la fascia dei più giovani che si sta allontanando dal calcio”. Queste le parole del presidente della Juventus, Andrea Agnelli, premiato al Golden Boy 2020 con il premio di Best European President. “C’è una riflessione che la nostra industria sta affrontando a seguito della pandemia, ci sono difficoltà e dati a livello europeo lo testimoniano – prosegue – Ma bisogna anche cercare di guardare il bicchiere mezzo pieno e vedo tanto interesse da grandi istituti finanziari verso il nostro settore. C’è molto valore che può essere sprigionato migliorando i meccanismi di gestione di governo della nostra industria”. E sulla scelta ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Milaa primeggiare train casa e Europa in quello che sarà il modello di intrattenimento che seguiremo per assicurarci di riacciuffare la fascia dei più giovani che si sta allontanando dal calcio”. Queste le parole del presidente della, Andrea, premiato al Golden Boy 2020 con il premio di Best European President. “C’è una riflessione che la nostra industria sta affrontando a seguito della pandemia, ci sono difficoltà e dati a livello europeo lo testimoniano – prosegue – Ma bisogna anche cercare di guardare il bicchiere mezzo pieno e vedo tanto interesse da grandi istituti finanziari verso il nostro settore. C’è molto valore che può essere sprigionato migliorando i meccanismi di gestione di governo della nostra industria”. E sulla scelta ...

