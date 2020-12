Juventus, Agnelli: «Stregato da Pirlo. Dybala ha ricevuto un’offerta» (Di lunedì 14 dicembre 2020) Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha parlato di Andrea Pirlo e della sua visione su Dybala. Ecco le sue parole Andrea Agnelli ha parlato dal palco del Golden Boy. Ecco le sue parole a tutto tondo sulla Juve. LA JUVE FRA 9 ANNI – «Ringrazio per il premio. E’ un premio che ricevo per conto di tutte le donne e gli uomini che lavorano per la Juventus. E’ un premio che condivido con loro. Quello che vediamo in questo momento è una riflessione che la nostra industria affronta a livello europeo, c’è grande difficoltà in tutti i club europei. Dobbiamo anche guardare il bicchiere mezzo pieno. Vedo tanto interesse da grandi istituti finanziari. Quando il potenziale economico si sprigionerà mi aspetto che la Juventus primeggi in Italia e anche in Europa, avvicinando ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Andrea, presidente della, ha parlato di Andreae della sua visione su. Ecco le sue parole Andreaha parlato dal palco del Golden Boy. Ecco le sue parole a tutto tondo sulla Juve. LA JUVE FRA 9 ANNI – «Ringrazio per il premio. E’ un premio che ricevo per conto di tutte le donne e gli uomini che lavorano per la. E’ un premio che condivido con loro. Quello che vediamo in questo momento è una riflessione che la nostra industria affronta a livello europeo, c’è grande difficoltà in tutti i club europei. Dobbiamo anche guardare il bicchiere mezzo pieno. Vedo tanto interesse da grandi istituti finanziari. Quando il potenziale economico si sprigionerà mi aspetto che laprimeggi in Italia e anche in Europa, avvicinando ...

