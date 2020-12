Juventus, Agnelli scopre le carte: “Rinnovo Dybala? Ecco come stanno le cose” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Quale futuro per Paulo Dybala?Il contratto che lega il numero 10 della Juventus, che ieri è tornato al gol, al club bianconero scadrà il 30 giugno 2022. Nelle ultime settimane, però, l'ex Palermo sembrava vicino all'addio. Nel dettaglio, l'attaccante originario di Laguna Larga pare aver percepito dello scetticismo nei suoi confronti. Tuttavia, le dichiarazioni rilascate dopo la sfida contro il Genoa non lasciano spazi a dubbi. "Il mio futuro? Io amo la Juventus. L'ho sempre detto. Non parlo mai, quando dico cose che non sono vere mi arrabbio. Ho un bel rapporto con i tifosi e devono stare tranquilli. Sono molto leale e la gente lo sa".Dybala, dunque, sembra destinato a restare in quel di Torino. E presto potrebbe firmare il rinnovo del contratto. "Paulo ha un'offerta - ha rivelato il presidente della ... Leggi su mediagol (Di lunedì 14 dicembre 2020) Quale futuro per Paulo?Il contratto che lega il numero 10 della, che ieri è tornato al gol, al club bianconero scadrà il 30 giugno 2022. Nelle ultime settimane, però, l'ex Palermo sembrava vicino all'addio. Nel dettaglio, l'attaccante originario di Laguna Larga pare aver percepito dello scetticismo nei suoi confronti. Tuttavia, le dichiarazioni rilascate dopo la sfida contro il Genoa non lasciano spazi a dubbi. "Il mio futuro? Io amo la. L'ho sempre detto. Non parlo mai, quando dico cose che non sono vere mi arrabbio. Ho un bel rapporto con i tifosi e devono stare tranquilli. Sono molto leale e la gente lo sa"., dunque, sembra destinato a restare in quel di Torino. E presto potrebbe firmare il rinnovo del contratto. "Paulo ha un'offerta - ha rivelato il presidente della ...

