Juventus, Agnelli miglior presidente Europeo: le motivazioni del premio (Di lunedì 14 dicembre 2020) Altro riconoscimento per il numero della Juventus Andrea Agnelli, premiato come miglior presidente Europeo nell’ambito del Trofeo Golden Boy Andrea Agnelli, presidente della Juventus, è stato premiato come miglior presidente Europeo nell’ambito del Golden Boy istituito da Tuttosport. Il quotidiano torinese motiva così la sua scelta. LE motivazioni – «Appassionato di Juventus prima ancora di saper leggere e scrivere, Agnelli ha costruito un club in grado di vincere 17 trofei in 10 anni (9 scudetti, 4 coppe Italia, 4 Supercoppe), tornare ai vertici europei e ingaggiare il giocatore più famoso e forte del mondo. E il progetto ovviamente continua, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Altro riconoscimento per il numero dellaAndrea, premiato comenell’ambito del Trofeo Golden Boy Andreadella, è stato premiato comenell’ambito del Golden Boy istituito da Tuttosport. Il quotidiano torinese motiva così la sua scelta. LE– «Appassionato diprima ancora di saper leggere e scrivere,ha costruito un club in grado di vincere 17 trofei in 10 anni (9 scudetti, 4 coppe Italia, 4 Supercoppe), tornare ai vertici europei e ingaggiare il giocatore più famoso e forte del mondo. E il progetto ovviamente continua, ...

juventusfc : Andrea Agnelli, la Juventus. - OSStefano : RT @JUVEN_TV: #AccaddeOggi @PiacenzaCalcio-#Juventus 1-1 del 14/12/1997 è aperta dal commosso ricordo per #GiovanniAlberto #Agnelli, scompa… - Mariano_Amelio : @CalcioFinanza Bene, siamo in pieno effetto domino! #Agnelli resiste ma lo vedo messo male Forse ha dimenticato che… - TheMattDP10 : [3 GIOCATORI BOCCIATI!!!] | DYBALA TORNA AL GOL, DE LIGT LEADER | PAGELL... - guich76 : @CarloAl87550029 @NoireButterfly_ @FabDellaValle Ma io non ho mai criticato Dybala. Paratici è il responsabile del… -