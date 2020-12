Juventus, Agnelli: “Dybala nostro futuro capitano. C’è l’offerta per il rinnovo” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Juventus – Sembrava lontano il rinnovo di Paulo Dybala ma sale in cattedra Andrea Agnelli. Il presidente bianconero risponde a Paulo Dybala. Ieri l’argentino ha parlato del rinnovo e ha detto che il suo agente non è stato chiamato, oggi il presidente bianconero ha rilasciato queste dichiarazioni salendo sul palco del Golden Boy a Torino. Juventus, Agnelli risponde a Dybala Ecco le sue parole: “La notizia positiva è il gol su azione, ha avuto un periodo difficile dopo il Covid con una lunga ripresa. Ho sentito il suo amore per la Juve che è ricambiato: vediamo in lui il nostro prossimo capitano. Leggi anche: Sorteggi Champions, la Juventus pesca il Porto: male Atalanta e Lazio Ha ricevuto un’offerta che rientra tra i 20 migliori giocatori in Europa e Paulo lo sa. ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 14 dicembre 2020)– Sembrava lontano il rinnovo di Paulo Dybala ma sale in cattedra Andrea. Il presidente bianconero risponde a Paulo Dybala. Ieri l’argentino ha parlato del rinnovo e ha detto che il suo agente non è stato chiamato, oggi il presidente bianconero ha rilasciato queste dichiarazioni salendo sul palco del Golden Boy a Torino.risponde a Dybala Ecco le sue parole: “La notizia positiva è il gol su azione, ha avuto un periodo difficile dopo il Covid con una lunga ripresa. Ho sentito il suo amore per la Juve che è ricambiato: vediamo in lui ilprossimo. Leggi anche: Sorteggi Champions, lapesca il Porto: male Atalanta e Lazio Ha ricevuto un’offerta che rientra tra i 20 migliori giocatori in Europa e Paulo lo sa. ...

