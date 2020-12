Juventus | Agnelli | “Dybala ha offerta da top-20 | ora dimostri sul campo”

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 dicembre 2020) “Le dichiarazioni di Dybala? Ha avuto un periodo difficile da quando ha contratto il Covid, ho sentito con enorme piacere il suo amore per la Juve. Noi vediamo in lui il prossimo capitano, già ora ha spesso la fascia al braccio. A me risulta che abbia già ricevuto un’che lo porta in top-20 in Europa come retribuzione quindi il suo amore è ricambiato sia sentimentalmente che con una forte riconoscenza”. Queste le parole del presidente della, Andrea, premiato al Golden Boy 2020 con il premio di Best European President. “Aspettiamo serenamente una sua risposta ma la cosa più importante che risponda in campo – prosegue – La sua ambizione è di andare nei primi 5, noi dobbiamo supportarlo ma oggi non lo è e lui lo sa”. SportFace.