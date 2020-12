Juventus, Agnelli: “Contro il Porto metteremo Bonucci su uno sgabello…” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Andrea Agnelli, a margine della cerimonia del Golden Boy, ha parlato del momento attuale della Juventus. Il numero uno bianconero ha anche commentato il sorteggio di Champions League che vedrà la Vecchia Signora impegnata negli ottavi di finale con il Porto. "Con un minimo di superstizione, pensavamo di mettere Bonucci su uno sgabello...(ride ndr). Agnelli ricorda che nella precedente sfida con i Portoghesi all'andata la Juve fece a meno di Leonardo Bonucci, lasciato in tribuna da Max Allegri dopo uno scontro verbale che evidentemente non piacque al tecnico livornese. L’immagine di Bonucci in tribuna, sullo sgabello, accanto alla dirigenza bianconera fece scalpore ma la Juve passò il turno. caption id="attachment 447139" align="alignnone" ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 14 dicembre 2020) Andrea, a margine della cerimonia del Golden Boy, ha parlato del momento attuale della. Il numero uno bianconero ha anche commentato il sorteggio di Champions League che vedrà la Vecchia Signora impegnata negli ottavi di finale con il. "Con un minimo di superstizione, pensavamo di metteresu uno sgabello...(ride ndr).ricorda che nella precedente sfida con ighesi all'andata la Juve fece a meno di Leonardo, lasciato in tribuna da Max Allegri dopo uno scontro verbale che evidentemente non piacque al tecnico livornese. L’immagine diin tribuna, sullo sgabello, accanto alla dirigenza bianconera fece scalpore ma la Juve passò il turno. caption id="attachment 447139" align="alignnone" ...

