Juve, Dybala è il tuo nuovo acquisto (Di lunedì 14 dicembre 2020) GENOVA - La Juventus ha ritrovato Paulo Dybala . Esattamente 162 giorni dopo l'ultima rete in Serie A firmata il 4 luglio nel 4-1 contro il Torino, la Joya è tornato a fare quello che gli riesce ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 14 dicembre 2020) GENOVA - Lantus ha ritrovato Paulo. Esattamente 162 giorni dopo l'ultima rete in Serie A firmata il 4 luglio nel 4-1 contro il Torino, la Joya è tornato a fare quello che gli riesce ...

forumJuventus : Dybala post #GenoaJuve: 'Avevo bisogno di questo gol, prima non ero io. Rinnovo? Cifre inventate, dicono cose non v… - forumJuventus : FINUSCE QUI! La Juve centra la seconda vittoria di fila grazie alla rete di Dybala e alla doppietta di CR7 ????????… - capuanogio : ?? #Dybala: 'Il mio agente è stato a Torino per tanto tempo e non è stato chiamato: dispiace quando si parla di cif… - TUTTOJUVE_COM : Dybala, il rinnovo con la Juve resta complicato: i bianconeri valutano l'argentino 80 milioni - CateJuventina : RT @forumJuventus: Dybala post #GenoaJuve: 'Avevo bisogno di questo gol, prima non ero io. Rinnovo? Cifre inventate, dicono cose non vere p… -