John Le Carré | tutti i film tratti dai suoi romanzi

(Di lunedì 14 dicembre 2020)Leè morto sabato a 89 anni per una polmonite (non legata al Covid) al Royal Cornwall Hospital in Cornovaglia. Maestro del racconto di spionaggio, di cui sapeva rinverdire ogni volta trama e suspense, era noto per la grande produttività e il modo tutto singolare di strutturare i. 25 in totale, scritto in oltre mezzo secolo di carriera. Da La talpa a La spia che venne dal freddo, Leè stato il migliore a unire il dramma e la tensione geopolitica degli anni della Guerra fredda, in thriller propulsivi che hanno messo sempre in luce come cultura e cambiamenti sociali incidano nelle agende politiche degli Stati. Anche perché forte di un’esperienza unica: era stato ex agente segreto del Secret Intelligence Service. ...