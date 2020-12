John Le Carré morto a 89 anni | era il maestro della letteratura di spionaggio

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Lo scrittore britcoLedi, si è spento al Royal Cornwall Hospital di Truro, in Cornovaglia, all’età di 89sabato notte, 12 dicembre, dopo una breve malattia. Le: il primo romanzo è “Chiamata per il” Lenasce nel 1931 a Poole nel Dorset e si laurea intedesca al Lincoln college. Dopo un’esperienza come docente nel 1959 diventa funzionario del Foreign Office. Quando andrà a lavorare al Consolato d’Amburgo entrerà a far parte del servizio M16. Scrive il suo primo romanzo nel 1961 ”Chiamata per il”. Nel 1963 il romanzo che lo consacra come grande scrittore: ”La spia che venne dal ...