Jill Biden attaccata per il suo titolo di dottoressa. Interviene Michelle Obama (Di lunedì 14 dicembre 2020) Non ha ancora messo piede alla Casa Bianca e Jill Biden è già nel mirino di accusatori e critici. Il motivo? La moglie del Presidente si fa chiamare dottoressa. Eppure lei ne ha tutto il diritto, in quanto è dottoressa. Dunque, un problema inconsistente che però nell'era delle vuote chiacchiere, diventa un caso, al punto che Michelle Obama Interviene su Instagram in sua difesa. La polemica prende il via per un editoriale pubblicato sul Wall Street Journal, in cui Joseph Epstein contesta a Jill Biden il fatto che si definisca dottoressa Biden, la invita ad abbandonare il titolo, la definisce "ragazzina" e sminuisce il suo grado di istruzione affermando che i dottorati hanno perso il ...

