Jaguar - Stop alla produzione delle XE e XF fino a Natale

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Il coronavirus, ma a quanto pare anche le conseguenze della Brexit, stanno creando problemi a un'altra fabbrica inglese dopo quelli riscontrati dHonda a Swindon. Il gruppoLand Rover ha deciso di interromperegran parteattività produttive dello stabilimento di Castle Bromwich (nel West Midlands): loriguarda, in particolare, leXE e XF, mentre prosegue regolarmente l'assemblaggio della F-Type. Le cause. Loè stato ufficialmente attribuito a un "un problema legato al coronavirus, che ha impedito a un partner di consegnare componenti chiave per i due modelli. Dunque, come affermato dall'azienda ad alcuni organi di stampa britannici, la carenza di forniture non sarebbe collegata alle stesse criticità ...