Iva Zanicchi, il ricordo del fratello morto di Covid: «Ecco perché non riesco ad elaborare il dolore» (Di lunedì 14 dicembre 2020) È stato un periodo davvero difficile quello attraversato da Iva Zanicchi a causa del coronavirus: dopo aver contratto il Covid in prima persona, la cantante di Ligonchio ha dovuto affrontare la morte del fratello Antonio. L’ha raccontato a Domenica Live, ospite del salotto di Canale 5 ieri, 13 dicembre 2020. “Mio fratello era un grave cardiopatico – ha ricordato Iva ai microfoni della D’Urso – e il Covid se l’è portato via”. “Per me – ha aggiunto – lui è stato come un figlio”. Leggi anche >> Iva Zanicchi in lutto, morto il fratello positivo al Covid: l’addio straziante su Instagram Iva Zanicchi, il ricordo del fratello scomparso a causa del Covid “Mio ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) È stato un periodo davvero difficile quello attraversato da Ivaa causa del coronavirus: dopo aver contratto ilin prima persona, la cantante di Ligonchio ha dovuto affrontare la morte delAntonio. L’ha raccontato a Domenica Live, ospite del salotto di Canale 5 ieri, 13 dicembre 2020. “Mioera un grave cardiopatico – ha ricordato Iva ai microfoni della D’Urso – e ilse l’è portato via”. “Per me – ha aggiunto – lui è stato come un figlio”. Leggi anche >> Ivain lutto,ilpositivo al: l’addio straziante su Instagram Iva, ildelscomparso a causa del“Mio ...

