"Italiani escano di casa in ordine alfabetico". L'assurda ricetta di Cartabellotta (Gimbe) (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic – Uscite scaglionate per «ordine alfabetico» onde evitare assembramenti e ridurre così il rischio di contagio. Targhe alterne, insomma, ma per gli esseri umani. E' la strabiliante proposta uscita da cilindro del presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta, intervistato da La Stampa. In queste concitate ore in cui gli italiani aspettano con il fiato sospeso di che morte civile e di quali restrizioni si dovrà morire questo Natale, il virologo a capo della Fondazione deputata all'analisi dei dati epidemiologici pensa bene di mettere il peso da 100 sulle presunte responsabilità degli italiani. Già, gli italiani, questi irresponsabili caciaroni che osano addirittura uscire di casa quando il governo gli dà l'ok per uscire di casa. Che dovrebbero invece prendere esempio dai «soldatini» ...

