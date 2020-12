Italia zona rossa o arancione a Natale, l’ipotesi del governo (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nuovi provvedimenti in vista del Natale si fanno strada tra le aule del governo: l’ipotesi è che l’Italia diventi zona rossa o arancione sul ‘modello Merkel’. Norme omogenee, dunque, su tutto il territorio nazionale, con un irrigidimento delle disposizioni che scongiuri la terza ondata di contagi da coronavirus. Unica deroga per le persone delle città al di sotto dei cinquemila abitanti cui è concesso di spostarsi anche fuori dal comune entro i 30 chilometri. Leggi anche >> Covid, il bollettino di oggi: 17.938 nuovi casi e 484 morti in 24 ore Italia zona rossa o arancione per Natale: necessario evitare assembramenti Emersa al termine della riunione dei capi delegazione, ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nuovi provvedimenti in vista delsi fanno strada tra le aule delè che l’diventisul ‘modello Merkel’. Norme omogenee, dunque, su tutto il territorio nazionale, con un irrigidimento delle disposizioni che scongiuri la terza ondata di contagi da coronavirus. Unica deroga per le persone delle città al di sotto dei cinquemila abitanti cui è concesso di spostarsi anche fuori dal comune entro i 30 chilometri. Leggi anche >> Covid, il bollettino di oggi: 17.938 nuovi casi e 484 morti in 24 oreper: necessario evitare assembramenti Emersa al termine della riunione dei capi delegazione, ...

