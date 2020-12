Italia zona rossa a Natale (Di lunedì 14 dicembre 2020) Una nuova stretta per Natale, con l’ipotesi di un’Italia di fatto tutta in zona rossa nei festivi e prefestivi e, unica eccezione, una deroga agli spostamenti tra i piccoli comuni. Le immagini di quelli che il commissario per l’emergenza Arcuri ha definito “insopportabili assembramenti” nelle vie dello shopping, ma anche i 20mila contagi e i 500 morti al giorno e la decisione della cancelliera tedesca Angela Merkel di rompere gli indugi e varare il lockdown generale, spingono il governo a un cambio di passo che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore, con una serie di interventi mirati ad evitare che Natale e Capodanno si trasformino nel detonatore per la terza ondata del virus. Dopo le voci su possibili deroghe allo spostamento tra comuni a Natale i dati giornalieri sull’epidemia ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Una nuova stretta per, con l’ipotesi di un’di fatto tutta innei festivi e prefestivi e, unica eccezione, una deroga agli spostamenti tra i piccoli comuni. Le immagini di quelli che il commissario per l’emergenza Arcuri ha definito “insopportabili assembramenti” nelle vie dello shopping, ma anche i 20mila contagi e i 500 morti al giorno e la decisione della cancelliera tedesca Angela Merkel di rompere gli indugi e varare il lockdown generale, spingono il governo a un cambio di passo che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore, con una serie di interventi mirati ad evitare chee Capodanno si trasformino nel detonatore per la terza ondata del virus. Dopo le voci su possibili deroghe allo spostamento tra comuni ai dati giornalieri sull’epidemia ...

