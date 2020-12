Italia zona rossa a Natale, l’ipotesi al vaglio del Governo (Di lunedì 14 dicembre 2020) Palazzo Chigi starebbe pensando di introdurre nuove restrizioni in vista delle festività natalizie. La causa, probabilmente, potrebbe risiedere negli assembramenti dell’ultimo weekend. Una nuova stretta per tutta l’Italia che potrebbe diventare nuovamente tutta rossao tutta arancione. Sarebbe questa l’ipotesi a cui starebbe pensando in queste ore Palazzo Chigi, per evitare che si ripetano le scene L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 14 dicembre 2020) Palazzo Chigi starebbe pensando di introdurre nuove restrizioni in vista delle festività natalizie. La causa, probabilmente, potrebbe risiedere negli assembramenti dell’ultimo weekend. Una nuova stretta per tutta l’che potrebbe diventare nuovamente tuttao tutta arancione. Sarebbe questaa cui starebbe pensando in queste ore Palazzo Chigi, per evitare che si ripetano le scene L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

repubblica : Natale e Capodanno, il governo valuta nuova stretta per otto giorni: Italia zona rossa o arancione nei festivi - matteograndi : Però basta con disinformazione e qualunquismo. In Germania scattano misure perché crescita è esponenziale; in Itali… - Agenzia_Ansa : #Covid: il governo valuta Italia zona rossa o arancione nei giorni festivi #ANSA - monica603277441 : CONTINUANO A GIOCARE CON LE PERSONE, LA CORDA TESA PRIMA O POI SI ROMPE. Coronavirus, 'meglio il lockdown generale'… - StefanoDavagni : RT @ProfCampagna: In previsione di Natale e Capodanno, il Governo sta valutando se far diventare l'Italia zona rossa o arancione nei giorni… -