Italia rossa o Italia arancione: il governo pensa a un nuovo lockdown per le feste (Di lunedì 14 dicembre 2020) Francesca Galici Dopo l'apertura dei giorni scorsi, il governo si prepara a un nuovo lockdown: le immagini di domenica hanno spaventato il Cts che preme per restrizioni più aspre Che fine ha fatto il modello Italia? Fino a poche ore fa la suddivisione in zone colorate veniva elogiata come un'idea d'avanguardia per la gestione dell'epidemia di coronavirus. Eppure è bastata una domenica prenatalizia qualunque, con gli Italiani che hanno fatto quel che è stato loro permesso di fare dall'allentamento delle restrizioni, per mandare nel panico il governo. Ha contribuito anche il pugno duro di Angela Merkel, che non senza remore ha imposto il lockdown in Germania per un intero mese a cavallo delle feste. La ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 14 dicembre 2020) Francesca Galici Dopo l'apertura dei giorni scorsi, ilsi prepara a un: le immagini di domenica hanno spaventato il Cts che preme per restrizioni più aspre Che fine ha fatto il modello? Fino a poche ore fa la suddivisione in zone colorate veniva elogiata come un'idea d'avanguardia per la gestione dell'epidemia di coronavirus. Eppure è bastata una domenica prenatalizia qualunque, con glini che hanno fatto quel che è stato loro permesso di fare dall'allentamento delle restrizioni, per mandare nel panico il. Ha contribuito anche il pugno duro di Angela Merkel, che non senza remore ha imposto ilin Germania per un intero mese a cavallo delle. La ...

matteograndi : Però basta con disinformazione e qualunquismo. In Germania scattano misure perché crescita è esponenziale; in Itali… - repubblica : Natale e Capodanno, il governo valuta nuova stretta per otto giorni: Italia zona rossa o arancione nei festivi - Agenzia_Ansa : #Covid: il governo valuta Italia zona rossa o arancione nei giorni festivi #ANSA - piergiuseppe36 : Italia rossa o Italia arancione: il governo pensa a un nuovo lockdown per le feste - GioN_89 : Le nuove misure sono dovute ai numeri ed alla situazione in Italia oppure sono dettate dalle scelte di Angela Merke… -