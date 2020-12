Italia Libera: Taormina annuncia una nuova coalizione che da Forza Nuova apre agli ex M5s ed ai ‘comunisti’ (Di lunedì 14 dicembre 2020) Un annuncio, quello consegnato alle agenzie di stampa dall’avvocato Carlo Taormina, che in pochi minuti ha scosso buona parte, anzi, una specifica area degli schieramenti politi nazionali. “Il governo rivoluzionario di Italia Libera – ha tuonato il noto avvocato – si è costituito ed è pronto a prendere il posto di quello in carica, che opprime gli Italiani tra dittatura sanitaria e una magistratura quanto più lontana dall’essere popolare“. Si tratta di un movimento anzi, una ‘colazione allargata’, che annovera ex del Movimento 5 Stelle, praticamente l’intera Forza Nuova (vertici inclusi) e, stando a quanto affermato proprio da Roberto Fiore, anche dei “comunisti convinti”. Fiore e Castellino: “Siamo per la disobbedienza civile, ma mai per e con la violenza” Come ha ... Leggi su italiasera (Di lunedì 14 dicembre 2020) Un annuncio, quello consegnato alle agenzie di stampa dall’avvocato Carlo, che in pochi minuti ha scosso buona parte, anzi, una specifica area degli schieramenti politi nazionali. “Il governo rivoluzionario di– ha tuonato il noto avvocato – si è costituito ed è pronto a prendere il posto di quello in carica, che opprime glini tra dittatura sanitaria e una magistratura quanto più lontana dall’essere popolare“. Si tratta di un movimento anzi, una ‘colazione allargata’, che annovera ex del Movimento 5 Stelle, praticamente l’intera(vertici inclusi) e, stando a quanto affermato proprio da Roberto Fiore, anche dei “comunisti convinti”. Fiore e Castellino: “Siamo per la disobbedienza civile, ma mai per e con la violenza” Come ha ...

