Italia-Francia, nasce l'acceleratore di imprese (Di lunedì 14 dicembre 2020) Una novità assoluta: le piccole e medie imprese Italiane e francesi potranno avviare sinergie industriali mirate a svilupparsi ed espandersi nei mercati internazionali grazie alla nascita del primo acceleratore italo-francese. Fondato da Bpifrance in partnership con Cdp – Cassa Depositi e Prestiti ed Elite, l'acceleratore si propone di sostenere le imprese nel loro sviluppo. Il programma, che inizierà nel 2021 per un periodo di 18 mesi, prevede la selezione di 20 pmi Italiane e 20 pmi francesi nel settore automobilistico, manifatturiero di lusso, chimico, metallurgico, farmaceutico e alimentare, ha come missione quella di: • incrementare le collaborazioni bilaterali; • stimolare l'innovazione e la digitalizzazione, condividendo le buone pratiche e un approccio comune all'innovazione; • favorire gli ...

