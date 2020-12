Isabella Marelli a The Voice Senior e Vasco Rossi ricorda il suo incidente, la rinascita (Di lunedì 14 dicembre 2020) Isabella Marelli ha emozionato tutti venerdì scorso a The Voice Senior con la sua voce, con la sua storia che anche Vasco Rossi ha ricordato tra le sue storie Instagram. La giornalista rock di The Voice Senior purtroppo è stata eliminata, Loredana Bertè l’ha prima accolta nel suo team e poi l’ha lasciata a casa. Resta però il suo racconto, il suo motto, un esempio di forza, di rinascita. E’ anche quell’incontro di tanti anni fa tra Isabella Marelli e Vasco Rossi che resta impresso nella mente di chi venerdì ascoltava attento. Sul palco di The Voice Senior non ci sono solo bellissime voci ma anche vite da raccontare, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 14 dicembre 2020)ha emozionato tutti venerdì scorso a Thecon la sua voce, con la sua storia che anchehato tra le sue storie Instagram. La giornalista rock di Thepurtroppo è stata eliminata, Loredana Bertè l’ha prima accolta nel suo team e poi l’ha lasciata a casa. Resta però il suo racconto, il suo motto, un esempio di forza, di. E’ anche quell’incontro di tanti anni fa trache resta impresso nella mente di chi venerdì ascoltava attento. Sul palco di Thenon ci sono solo bellissime voci ma anche vite da raccontare, ...

