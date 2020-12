Iovino | “Treno Napoli-Roma | disagi per riduzione corse nella fascia mattutina”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “Con un taglio assolutamente ingiustificato è stato ridotto sensibilmente da questa mattina il numero di treni in partenza dalla stazione diCentrale a diretti quella diTermini, che sono passati dai precedenti 15 agli attuali 5, conannunciati per molte categorie di pendolari. Addirittura, si sono venuti a creare buchi di ben due ore, se si pensa che chi non riesce ad approfittare della corsa delle 7.45 o non trova posto per quell’orario, deve attendere quella successiva delle 9.40, dopo la quale bisognerà aspettare le 11.40 per il treno successivo diretto alla Capitale. Orari rispetto ai quali speriamo ci sia un ripensamento, soprattutto per evitare lacune di ben due ore, considerato il numero non indifferente di viaggiatori che percorrono ogni giorno quella ...