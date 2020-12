IOTA (MIOTA) lancia oggi la testnet Chrysalis (Di lunedì 14 dicembre 2020) La IOTA Foundation lancerà oggi la sua piattaforma testnet Chrysalis, secondo il suo ultimo tweet sul progetto. Chrysalis testnet coming tomorrow. Stay Tuned!#Chrysalis #IOTA pic.twitter.com/mDnOkw928W— IOTA (@IOTAtoken) December 13, 2020 Il team di sviluppo responsabile del progetto ha annunciato a novembre che il progetto sarà lanciato entro la fine dell’anno. Con il lancio nella giornata di oggi, il team ha mantenuto la promessa agli utenti che hanno espresso entusiasmo sul profilo Twitter dell’azienda. Il team di sviluppo ha già effettuato una serie di test, mentre sperimentano la testnet Chrysalis e negano agli utenti l’accesso al ... Leggi su invezz (Di lunedì 14 dicembre 2020) LaFoundation lanceràla sua piattaforma, secondo il suo ultimo tweet sul progetto.coming tomorrow. Stay Tuned!#pic.twitter.com/mDnOkw928W—(@token) December 13, 2020 Il team di sviluppo responsabile del progetto ha annunciato a novembre che il progetto saràto entro la fine dell’anno. Con il lancio nella giornata di, il team ha mantenuto la promessa agli utenti che hanno espresso entusiasmo sul profilo Twitter dell’azienda. Il team di sviluppo ha già effettuato una serie di test, mentre sperimentano lae negano agli utenti l’accesso al ...

ibdi_it : Dove e come comprare IOTA (MIOTA)? - ibdi_it : Dove e come comprare IOTA (MIOTA)? - ibdi_it : Dove e come comprare IOTA (MIOTA)? - TheWolfofTradi2 : #IOTA #MIOTA IOTA (MIOTA) - ibdi_it : Dove e come comprare IOTA (MIOTA)? -