Inzaghi: “Affrontare il Bayern sarà stimolo per crescere, dobbiamo arrivarci nel migliore dei modi” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha commentato così ai microfoni di Sky Sport il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. La squadra biancoceleste affronterà il Bayern Monaco campione in carica:“Affrontiamo i campioni d’Europa, sarà un motivo di grande stimolo per tutti per crescere e fare bene. Ora dobbiamo resettare i gironi di Champions, sappiamo ciò che abbiamo fatto. Affrontare il Bayern deve essere motivo di stimolo e crescita, la Lazio deve provare ad arrivarci nel migliore dei modi”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 14 dicembre 2020) Simone, allenatore della Lazio, ha commentato così ai microfoni di Sky Sport il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. La squadra biancoceleste affronterà ilMonaco campione in carica:“Affrontiamo i campioni d’Europa,un motivo di grandeper tutti pere fare bene. Oraresettare i gironi di Champions, sappiamo ciò che abbiamo fatto. Affrontare ildeve essere motivo die crescita, la Lazio deve provare adneldei. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Noibiancocelest : Benevento-Lazio, Inzaghi in conferenza stampa: “Sarà emozionante giocare contro mio fratello. Affrontare il Bayern… - Mediagol : #Lazio, Inzaghi: 'Sappiamo ciò che abbiamo fatto. Bayern? Affrontare campioni d'Europa uno stimolo' - sportli26181512 : Lazio, Inzaghi: 'Sempre emozionante affrontare mio fratello. Bayern grande stimolo, ma ci penseremo poi': In attesa… - Solo_La_Lazio : ?? Lazio, parla Simone Inzaghi in conferenza ?? 'Emozionante affrontare Pippo' ? 'La Champions ci ha tolto energie im… - sportli26181512 : Lazio-Bayern agli ottavi di Champions, Inzaghi: 'Affrontare i campioni in carica motivo di grande stimolo': Il tecn… -