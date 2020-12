Intanto anche il Viceministro della Salute Pierpaolo Sileri apre all'obbligo (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il Congresso di Stato sta ragionando e prenderà in breve tempo una decisione. In Italia anche Sileri apre all'obbligo Vaccino Covid, San Marino: “Chi non lo farà pagherà le cure” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il Congresso di Stato sta ragionando e prenderà in breve tempo una decisione. In Italiaall'Vaccino Covid, San Marino: “Chi non lo farà pagherà le cure” su Notizie.it.

CarloCalenda : Dall’altro lato Meloni, quella che ieri ha dato degli strozzini alla UE e dei traditori a tutti, sostituisce Salvin… - Tg3web : Il Governo sta lavorando ad una nuova stretta nel periodo delle festività natalizie dopo le immagini circolate ieri… - Enfjansa : Intanto Tommaso che di notte cerca la mano di MTR e giusto ieri ha ribadito che tra le persone più importanti c’è a… - NinettaOrlando : Sappiate che come tutti i mortali anch'io ho la mia parte brontolona,che mentre la Ninetta accomodante che c'è me d… - merten6565 : RT @LotoOlivera: Decisi liberi Intanto parlami Se cerchi le parole Prova ti amo ancora Dillo anche tu Non chiederei di più Sei la sola Senz… -