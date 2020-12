Infortunio Neymar, Psg Lione/ Video, caviglia ko: lacrime di dolore, lungo stop? (Di lunedì 14 dicembre 2020) Infortunio Neymar, Psg Lione: Video, bruttissimo ko alla caviglia per il brasiliano che ha abbandonato il campo in lacrime e in barella, si teme adesso un altro lungo stop per lui. Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 14 dicembre 2020), Psg, bruttissimo ko allaper il brasiliano che ha abbandonato il campo ine in barella, si teme adesso un altroper lui.

SkySport : Neymar, infortunio alla caviglia in Psg-Lione. FOTO - calciomercatoit : Infortunio #Neymar, il comunicato UFFICIALE del #Psg: condizioni 'rassicuranti' - infoitsport : L'apertura de L'Equipe dopo PSG 0-1 OL e l'infortunio di Neymar: 'Una pallottola al piede' - infoitsport : Psg, infortunio per Neymar: esce dal campo in barella - GiuSette7 : @Marina155892Mar Non deve essere stata una bella serata, direi. Visto anche l'infortunio di Neymar. -