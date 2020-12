Incentivi e competenze per l’Italia digitale. La ricetta di Cerra (Ced) (Di lunedì 14 dicembre 2020) Rete unica e internet per tutti e più veloce. Se c’è un obiettivo su cui il governo italiano proverà a dirottare la potenza di fuoco del Recovery Fund, quello è proprio il digitale. In tutte le sue forme e sfaccettature, a cominciare proprio da quella grande operazione industriale che è la costituzione di una grande società per una singola rete, frutto della convergenza di asset privati (Tim e la sua rete secondaria) e pubblici (Open Fiber e la fibra). In previsione di un anno che, salvo clamorosi dietrofront, porterà in dote un primo pezzo di banda larga nazionale, il Centro economia digitale, presieduto dall’economista Rosario Cerra, ha deciso di sottoporre al ministero dello Sviluppo Economico, dicastero competente per la rete unica, una serie di proposte strategiche, per una rotta sicura verso la digitalizzazione del Paese. E ... Leggi su formiche (Di lunedì 14 dicembre 2020) Rete unica e internet per tutti e più veloce. Se c’è un obiettivo su cui il governo italiano proverà a dirottare la potenza di fuoco del Recovery Fund, quello è proprio il. In tutte le sue forme e sfaccettature, a cominciare proprio da quella grande operazione industriale che è la costituzione di una grande società per una singola rete, frutto della convergenza di asset privati (Tim e la sua rete secondaria) e pubblici (Open Fiber e la fibra). In previsione di un anno che, salvo clamorosi dietrofront, porterà in dote un primo pezzo di banda larga nazionale, il Centro economia, presieduto dall’economista Rosario, ha deciso di sottoporre al ministero dello Sviluppo Economico, dicastero competente per la rete unica, una serie di proposte strategiche, per una rotta sicura verso la digitalizzazione del Paese. E ...

