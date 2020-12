In Vacanza su Marte, Christian De Sica: “Siamo rimasti quello che eravamo, un cartone animato” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Massimo Boldi e Christian De Sica tornano, dopo 15 anni, a girare un film di Natale con Neri Parenti, che con loro ha creato la formula del cinepanettone: In Vacanza su Marte non uscirà al cinema, ma sulle piattaforme digitali. Pare che fosse stato il grande Gigi Proietti, tanti anni fa, a suggerire idealmente la nuova destinazione a Massimo Boldi e Christian De Sica, i protagonisti di In Vacanza su Marte. "Siete andati in India, in America, siete andati dappertutto, ma quest'anno 'ndo ca..o annate? Su Marte?" aveva detto loro, come ricorda Christian De Sica durante la conferenza stampa de In Vacanza su Marte, il film che vede i due attori di nuovo diretti da Neri ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 14 dicembre 2020) Massimo Boldi eDetornano, dopo 15 anni, a girare un film di Natale con Neri Parenti, che con loro ha creato la formula del cinepanettone: Insunon uscirà al cinema, ma sulle piattaforme digitali. Pare che fosse stato il grande Gigi Proietti, tanti anni fa, a suggerire idealmente la nuova destinazione a Massimo Boldi eDe, i protagonisti di Insu. "Siete andati in India, in America, siete andati dappertutto, ma quest'anno 'ndo ca..o annate? Su?" aveva detto loro, come ricordaDedurante la conferenza stampa de Insu, il film che vede i due attori di nuovo diretti da Neri ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? In Vacanza su Marte, Christian De Sica: “Siamo rimasti quello che eravamo, un cartone animato”… - Voto10 : In Vacanza su Marte: rilasciato un nuovo spot della commedia di Neri Parenti - SpettacoloDaily : Che Natale sarebbe senza cinepanettone? #DeSica e #Boldi tornano con 'In vacanza su Marte' - infoitcultura : 'In vacanza su Marte', con Christian De Sica e Massimo Boldi quest'anno il cinepanettone è in tv - ZetatielleM : Non è Natale senza un cinepanettone e non è Natale senza un la coppia storica Boldi-De Sica. quest'anno viaggeremo… -