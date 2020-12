In memoria di Regeni: anche Cofferati, Castellina e Melandri rinunciano alla Legion d'onore come Augias (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il gesto di Augias non resta isolato, anche Cofferati, Castellina e Melandri hanno deciso di rinunciare agli onori di Parigi.: 'Grazie a Corrado Augias per la decisione di restituire la Legion d'onore ... Leggi su globalist (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il gesto dinon resta isolato,hanno deciso di rinunciare agli onori di Parigi.: 'Grazie a Corradoper la decisione di restituire lad'...

