In Italia la fecondazione assistita è ancora poco conosciuta

ROMA (ITALPRESS) – In Italia la fecondazione assistita è un campo della medicina ancora poco conosciuto. Infatti, anche se l'ultimo bilancio demografico tracciato dal bollettino dell'Istat registra un nuovo record negativo di nascite nel 2019, con un calo di oltre 19 mila unità rispetto all'anno precedente (-4,5%), nel nostro Paese le conoscenze in merito alle tecniche di PMA, al social freezing, alla diffusione della sterilità di coppia, sono ancora molto basse. Questo è quanto ha dimostrato lo studio commissionato da IVI all'Istituto di ricerca Ixè, che ha preso in esame un campione di 614 individui di entrambi i sessi tra i 25 e i 44 anni, nell'arco di tempo compreso tra il 31 agosto e l'11 settembre 2020. Ad esempio, solo 2 intervistati su 10 dichiarano di aver sentito parlare di ...

