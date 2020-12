In Italia 12.030 nuovi casi e 491 vittime. Sicilia: 914 contagi e 32 morti (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sono 12.030 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, quasi seimila (5.908) in meno rispetto a quelli fatti registrare ieri. Un numero molto positivo, che per va legato anche alla diminuzione dei tamponi ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sono 12.030 idi Coronavirus in, quasi seimila (5.908) in meno rispetto a quelli fatti registrare ieri. Un numero molto positivo, che per va legato anche alla diminuzione dei tamponi ...

Italia_Notizie : Coronavirus, il bollettino di oggi 14 dicembre: 12.030 nuovi casi con 103mila tamponi. Le vittime sono 491 - infoitsalute : Coronavirus in Italia, 12.030 nuovi casi e 491 vittime nelle ultime 24 ore - RodValentin2 : RT @LaStampa: Coronavirus in Italia, il bollettino del 14 dicembre: 12.030 nuovi contagi, ma con 103mila tamponi. I decessi sono 491 https:… - BellelliAlberto : #Coronavirus 14/12/'20 #Carpi: 32 casi e 1 decesso #ProvinciaModena: 330 casi, 8 decessi. #Regione: 1.574 casi,… - ElskeKevie25 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 14 dicembre: 12.030 nuovi contagi, ma con 103mila tamponi. I… -