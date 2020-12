In Italia 12.030 nuovi casi e 491 morti. Tasso di positività all’11,6%: il bollettino (Di lunedì 14 dicembre 2020) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19 di lunedì 14 dicembre. Le vittime dall’inizio dell’epidemia sono più di 65 mila. Meno contagi con meno tamponi: il Tasso di positività è dell’11,6% (ieri era dell’11,7%). Il Veneto più colpito: +2.829 positivi Leggi su corriere (Di lunedì 14 dicembre 2020) I dati delsulla pandemia di Covid-19 di lunedì 14 dicembre. Le vittime dall’inizio dell’epidemia sono più di 65 mila. Meno contagi con meno tamponi: ildiè dell’11,6% (ieri era dell’11,7%). Il Veneto più colpito: +2.829 positivi

