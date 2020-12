Imprese | Calcagnini | ' Cdp pronta ad assicurare rapido avvio Patrimonio destinato'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Cdp si è già strutturata e ha avviato le attività propedeutica in vista del tempestivodell'operatività appena sarà completato l'iter normativo". Ad affermarlo è il vice direttore generale di Cdp Paolonel corso della sua audizione davanti alle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera in merito all'del fondo pubblico '' la cui gestione è affidata appunto a Cassa Depositi e Prestiti. "Siamo pronti a procedere con la massima tempestività e rapidità alle analisi delle operazione dei soggetti interessati", aggiunge. Il fondo '' è stato affidato alla Cdp "a sostegno dellee per favorire il loro rilancio". Leche ...