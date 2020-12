Ilva, un fallimento ed un costo all'italiana (Di lunedì 14 dicembre 2020) Quattrocento milioni di euro entro gennaio 2021 e altri 680 prima di maggio 2022. Con un fiche da oltre un miliardo di euro lo Stato italiano torna padrone dell'ex Ilva di Taranto. L'accordo tra la controllata del Mef Invitalia e ArcelorMittal è stato firmato giorni fa e annunciato come la mossa risolutiva per uscire da un brutto pasticcio che si procrastina da un trentennio. La Stato imprenditore che non funziona Le cose, però, stanno in maniera diversa e la statalizzazione dell'ex polo siderurgico tarantino rischia di essere l'ennesima inutile emorragia di denaro pubblico come già accaduto per la vicenda Autostrade o per il caso Alitalia realtà che hanno fagocitato ricchezza nazionale per cifre impressionanti. Prima del 1995, infatti, il quarto polo industriale italiano ero pubblico e l'allora Italsider venne venduta alla famiglia Riva che aveva fatto un'offerta dam ... Leggi su panorama (Di lunedì 14 dicembre 2020) Quattrocento milioni di euro entro gennaio 2021 e altri 680 prima di maggio 2022. Con un fiche da oltre un miliardo di euro lo Stato italiano torna padrone dell'exdi Taranto. L'accordo tra la controllata del Mef Invitalia e ArcelorMittal è stato firmato giorni fa e annunciato come la mossa risolutiva per uscire da un brutto pasticcio che si procrastina da un trentennio. La Stato imprenditore che non funziona Le cose, però, stanno in maniera diversa e la statalizzazione dell'ex polo siderurgico tarantino rischia di essere l'ennesima inutile emorragia di denaro pubblico come già accaduto per la vicenda Autostrade o per il caso Alitalia realtà che hanno fagocitato ricchezza nazionale per cifre impressionanti. Prima del 1995, infatti, il quarto polo industriale italiano ero pubblico e l'allora Italsider venne venduta alla famiglia Riva che aveva fatto un'offerta dam ...

