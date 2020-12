Il video di Casa A Natale di Tiziano Ferro | la vena malinconica illuminata da un sorriso

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Da oggi è disponibile su YouTube ildidi, realizzato in piena pandemia. Per questo motivo, immagini realizzate in studio – senza mascherina – si mescolano a quelle registrate in esterno, con mascherina di protezione. IL TESTO DIA proposito delle scene con la mascherina abbassata,precisa che sono state girate in piena sicurezza, in studi di posa o in ambienti che comunque permettevano il corretto distanziamento sociale tra lui e gli operatori. Con il rilascio deldicoglie l’occasione per ricordare ai suoi seguaci l’utilizzo dei dispositivi di ...