Il Venezia ribalta la Reggina Ora Toscano barcolla

Ilha sconfitto lain rimonta al Granillo (2-1) e ora la panchina di Domenicotraballa. Lafferty aveva portato in vantaggio la formazione calabrese dopo undici minuti del primo tempo su invito di De Rose Al 36? si fa male Menez tra i padroni di casa. Gli amaranto hanno poi subíto il rientro dei lagunari, che in 7 minuti (tra il 76? e l'83'), prima con Aramu (deliziosa conclusione di sinistro) e poi con Bocalon hannoto la partita. La squadra di Zanetti, in attesa delle gare di domani, scavalca il Lecce e raggiunge al terzo posto la Spal. Per laè la sesta sconfitta nelle ultime sette partite.