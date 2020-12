Il Segreto | anticipazioni 16 dicembre | Mauricio va fuori di testa

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 14 dicembre 2020) La situazione a Puente Viejo si farà del tutto incandescente a causa di una manifestazione repubblicana. LeIlinerenti la puntata in onda mercoledì 16, rivelano che nel corso del corteo, il sindacoperderà letteralmente lae cercherà di colpire uno dei manifestanti, il quale però, riuscirà a schivare il colpo. In seguito si scoprirà che il manifestante è il candidato repubblicano de La Puebla accompagnato da Alicia. Nel frattempo, a casa Solozabal, grazie a donna Begoña ci sarà un clima allegro e sereno, ma Manuela continuerà a mostrare diffidenza nei suoi confronti, in quanto sarà convinta che non sia del tutto guarita. Il, spoiler 16: Manuela diffidente con donna Begoña Donna Begoña dopo un lunghissimo ...