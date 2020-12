Il ritorno a sorpresa di Meghan Markle! Guarda il video del suo discorso da regina (Di lunedì 14 dicembre 2020) Meghan Markle (39 anni) è tornata. La duchessa è apparsa a sorpresa sulla CNN per tenere un discorso sugli “eroi silenziosi” che lottano tutti i giorni contro il coronavirus. Un discorso da vera regina… Meghan Markle: rosa inglese in California Meghan Markle è riapparsa in video per la prima volta da quando ha annunciato, spinta da Harry abbiamo saputo dopo, di aver subito un aborto spontaneo lo scorso luglio. È riapparsa come una rosa inglese in California, visto che il video deve essere stato girato proprio nel giardino di casa. La villa che lei, Harry, Archie e a quanto pare mamma Doria Ragland dividono a Montecito, nella contea di Santa Barbara… Leggi su amica (Di lunedì 14 dicembre 2020)Markle (39 anni) è tornata. La duchessa è apparsa asulla CNN per tenere unsugli “eroi silenziosi” che lottano tutti i giorni contro il coronavirus. Unda veraMarkle: rosa inglese in CaliforniaMarkle è riapparsa inper la prima volta da quando ha annunciato, spinta da Harry abbiamo saputo dopo, di aver subito un aborto spontaneo lo scorso luglio. È riapparsa come una rosa inglese in California, visto che ildeve essere stato girato proprio nel giardino di casa. La villa che lei, Harry, Archie e a quanto pare mamma Doria Ragland dividono a Montecito, nella contea di Santa Barbara…

