Il ricordo di Francesco Casoli: 'Antonio Merloni ha portato ricchezza soprattutto alle tute blu' (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ingegnere vero. Francesco Casoli, presidente della Elica, imprenditore leader nel mondo con le sue cappe aspiranti, lo dipinge così Antonio Merloni: 'Amava i suoi prodotti, ne conosceva ogni singola ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ingegnere vero., presidente della Elica, imprenditore leader nel mondo con le sue cappe aspiranti, lo dipinge così: 'Amava i suoi prodotti, ne conosceva ogni singola ...

