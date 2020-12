Il primo grande piano europeo per rimuovere i rifiuti spaziali (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’Agenzia spaziale europea ha appena firmato un accordo da 86 milioni di euro col team di una startup tedesca per la rimozione di detriti dall’orbita terrestre. Il progetto si chiama ClearSpace SA e, dopo una lunga e intensa fase di studio e preparazione ai lavori, passerà all’azione nel 2025, con il lancio della prima missione operativa, ClearSpace-1. Il mezzo per il recupero della spazzatura spaziale sarà lanciato con un vettore Vega, lavorerà a una distanza dalla Terra di alcune centinaia di chilometri e potrà gestire lo smaltimento grazie a telecamere, sensori e arti robotici coi quali accompagnerà i rifiuti a consumarsi a contatto con l’atmosfera. Nel video qui sopra puoi vedere una simulazione del progetto. (Credit video: Esa) Wired. Leggi su wired (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’Agenzia spaziale europea ha appena firmato un accordo da 86 milioni di euro col team di una startup tedesca per la rimozione di detriti dall’orbita terrestre. Il progetto si chiama ClearSpace SA e, dopo una lunga e intensa fase di studio e preparazione ai lavori, passerà all’azione nel 2025, con il lancio della prima missione operativa, ClearSpace-1. Il mezzo per il recupero della spazzatura spaziale sarà lanciato con un vettore Vega, lavorerà a una distanza dalla Terra di alcune centinaia di chilometri e potrà gestire lo smaltimento grazie a telecamere, sensori e arti robotici coi quali accompagnerà ia consumarsi a contatto con l’atmosfera. Nel video qui sopra puoi vedere una simulazione del progetto. (Credit video: Esa) Wired.

