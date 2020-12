Il prezzo di Bitcoin (BTC) rompe il pattern di correzione, ecco il nuovo obiettivo rialzista (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il prezzo di Bitcoin (BTC) ha continuato a salire nelle ultime 24 ore provocando una rottura del modello di consolidamento vicino ai suoi valori massimi. Analisi fondamentale: la crescita di quest’anno è diversa dagli anni precedenti, per i fratelli Winklevoss Il rally di Bitcoin quest’anno è diverso dai suoi precedenti trend rialzisti in quanto gli investitori esperti sono stati coinvolti questa volta, hanno detto gli investitori di criptovalute Tyler e Cameron Winklevoss. “Il tipo di investitori in questa corsa rialzista è molto diverso,” Tyler Winklevoss, co-fondatore del crypto exchange Gemini, ha dichiarato. “Sono investitori istituzionali super esperti come il leggendario Paul Tudor Jones, Stanley Druckenmiller”. Il famoso gestore e investitore di hedge fund Paul Tudor Jones ha affermato che BTC ... Leggi su invezz (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ildi(BTC) ha continuato a salire nelle ultime 24 ore provocando una rottura del modello di consolidamento vicino ai suoi valori massimi. Analisi fondamentale: la crescita di quest’anno è diversa dagli anni precedenti, per i fratelli Winklevoss Il rally diquest’anno è diverso dai suoi precedenti trend rialzisti in quanto gli investitori esperti sono stati coinvolti questa volta, hanno detto gli investitori di criptovalute Tyler e Cameron Winklevoss. “Il tipo di investitori in questa corsaè molto diverso,” Tyler Winklevoss, co-fondatore del crypto exchange Gemini, ha dichiarato. “Sono investitori istituzionali super esperti come il leggendario Paul Tudor Jones, Stanley Druckenmiller”. Il famoso gestore e investitore di hedge fund Paul Tudor Jones ha affermato che BTC ...

