Il percorso di Eki a All Together Now | dalle origini al trionfo finale

Prima della partecipazione al programma televisivo All Together Now lo conoscevano soltanto le persone più attente che passeggiavano in piazza del Duomo a Milano. Oggi, invece, dopo il trionfo nella finale dello show musicale di Canale 5, Cahayadi Kam, in arte Eki, è diventato il cantante di strada più famoso in Italia. La sua, diversamente da quelle di tanti altri pseudo artisti, è una storia che merita di essere raccontata, quindi se vi va restate con noi per conoscere cosa c'è dietro il fenomeno televisivo del momento. Eki a All Together Now Che Eki sia un talento fuori dal comune lo si capisce fin dalla prima puntata di All Together Now, quando esibendosi sulle note di Treasure fa letteralmente impazzire il Muro, raggiungendo subito il massimo punteggio e guadagnandosi così il bonus aggiuntivo di ...

