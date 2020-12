Il pensiero di Kim Ki-Duk | fra cinema e realtà

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Un altro anno sta per concludersi. Difficilmente lo ricorderemo con piacere. Per quanto anche questi ultimi dodici mesi abbiano per molte persone apportato benefici, non scorderemo il peso della pandemia globale. Il Covid- 19 non smette di tormentare le persone. Di causare danni. E di mietere vittime. Fra queste raffigurano anche molti personaggi famosi. Oggi parleremo di una in particolare. Il regista sudcoreano Kim Ki-Duk. Chi è Kim Ki-Duk? Abbiamo già menzionato il fatto che si tratti di un famoso produttoretografico. Originario della città di Bonghwa, potremmo definire Kim Ki-Duk un sognatore. Ogni essere umano sogna. Non solo in senso onirico. Tutti siamo in grado di spaziare con la fantasia. Di volare in universi ben lontani dalla. In mondi che mai riusciremmo a scoprire con concretezza. Questo personaggio dona al sogno ...