Il Paradiso delle signore, anticipazioni 16 dicembre: Marcello sempre più in trappola (Di lunedì 14 dicembre 2020) Mantovano non avrà nessuna intenzione di lasciare in pace Marcello ed anzi lo costringerà a compiere un’azione orribile. Le anticipazioni Il Paradiso delle signore inerenti la puntata in onda mercoledì 16 dicembre, rivelano che Barbieri sarà costretto a fornire un alibi al delinquente per la rapina della sera precedente e sarà sempre più in trappola. Nel frattempo, Giuseppe farà di tutto per riprendersi la sua famiglia mentre Umberto temerà che Vittorio possa svelare a Marta la verità su Federico. Infine, Armando ed Agnese vivranno il loro amore in clandestinità. Il Paradiso delle signore, trama 16 dicembre: Giuseppe fa di tutto per recuperare la sua famiglia Le ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 14 dicembre 2020) Mantovano non avrà nessuna intenzione di lasciare in paceed anzi lo costringerà a compiere un’azione orribile. LeIlinerenti la puntata in onda mercoledì 16, rivelano che Barbieri sarà costretto a fornire un alibi al delinquente per la rapina della sera precedente e saràpiù in. Nel frattempo, Giuseppe farà di tutto per riprendersi la sua famiglia mentre Umberto temerà che Vittorio possa svelare a Marta la verità su Federico. Infine, Armando ed Agnese vivranno il loro amore in clandestinità. Il, trama 16: Giuseppe fa di tutto per recuperare la sua famiglia Le ...

