IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni di martedì 15 dicembre 2020 (Di lunedì 14 dicembre 2020) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 5 di martedì 15 dicembre 2020: Agnese (Antonella Attili) non appare poi così contenta per il ritorno del marito Giuseppe (Nicola Rignanese), e ci tiene a dire ad Armando (Pietro Genuardi) che i suoi sentimenti per lui restano immutati. Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Ariane getta la maschera e dichiara guerra a Christoph! Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano) invita Federico (Alessandro Fella) a trascorrere la vigilia di Natale insieme a lui, a Clelia (Enrica Pintore) e al piccolo Carletto (Dylan Interlenghi). Il giovane, però, preferisce per ora non dare una risposta precisa… Al PARADISO, Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) decide di prolungare l’iniziativa dei ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 14 dicembre 2020)puntata de Il5 di15: Agnese (Antonella Attili) non appare poi così contenta per il ritorno del marito Giuseppe (Nicola Rignanese), e ci tiene a dire ad Armando (Pietro Genuardi) che i suoi sentimenti per lui restano immutati. Leggi anche: Tempesta d’amore,italiane: Ariane getta la maschera e dichiara guerra a Christoph! Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano) invita Federico (Alessandro Fella) a trascorrere la vigilia di Natale insieme a lui, a Clelia (Enrica Pintore) e al piccolo Carletto (Dylan Interlenghi). Il giovane, però, preferisce per ora non dare una risposta precisa… Al, Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) decide di prolungare l’iniziativa dei ...

