Il Paradiso delle Signore 15 dicembre | Agnese rassicura Armando

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Il15: domani vedremo le prime conseguenze del ritorno di Giuseppe a Milano. Inoltre Luciano ha chiesto a Federico di prendere un’importante decisione per la Vigilia di Natale.è spiazzata dal ritorno di Giuseppe e tranquillizzaIl ritorno di Giuseppe ha sconvolto, tanto più che la sarta del “” si era finalmente decisa a parlare della sua relazione cona Salvatore e a Rocco. Il capo-magazziniere, preoccupatissimo, ripensa ai bei momenti che hanno vissuto insieme in quel breve periodo, ma la donnail fidanzato che non cambierà nulla tra di loro e che non ama più suo marito, dopo quello che ha fatto. Intanto Giuseppe tenta di giustificarsi e ...

cuteemoonlight : nah i miei tre anni delle medie hanno fatto talmente schifo che in confronto questo 2020 sembra il paradiso - zazoomblog : Anticipazioni Il paradiso delle signore 15 dicembre: ancora guai per Agnese - #Anticipazioni #paradiso #delle - Teleblogmag : L'inquietante ritorno del marito di Agnese. #ilparadisodellesignore Iscriviti al nostro canale Telegram!… - Notiziedi_it : Il Paradiso delle Signore: anticipazioni e trame dal 21 al 25 dicembre. Cosimo e Gabriella fissano la data del matr… - Lellina82 : @beatrissxx @Anna26685097 @imironicc Infatti è quello che farò da oggi... Hasta nunca Il Paradiso delle Signore. -

Il signor Amato deciderà di fare qualsiasi cosa per recuperare il rapporto con Salvatore. Nonostante sappia benissimo di aver deluso l'intera famiglia, Giuseppe cercherà di conquistare la ...Nel corso della puntata de Il paradiso delle signore, che andrà in onda martedì 15 dicembre, vedremo Agnese non essere felice per il ritorno del marito Giuseppe. Anzi, la donna cercherà in tutti i ...