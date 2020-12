Il nuovo singolo di Giulia Daici “Natale (nonostante tutto è qui)” (Di lunedì 14 dicembre 2020) La cantautrice friulana Giulia Daici fa gli auguri di Natale a tempo di musica. Da sabato 12 dicembre è infatti online, su iTunes e su tutti i principali digital stores, il suo nuovo singolo “Natale (nonostante tutto è qui)” scritto a quattro mani con il marito Simone Rizzi (che ne ha curato anche gli arrangiamenti e la produzione) e realizzato assieme ai musicisti Lorenzo Tempesti (al pianoforte), Enrico Maria Milanesi (alla chitarra), Andrea Buiat (alla batteria) e lo stesso Simone Rizzi (al basso e alle tastiere). Dal 23 dicembre il singolo sarà inoltre presente su YouTube con un video realizzato dall’Istituto Salesiano G. Bearzi di Udine che ha scelto proprio la canzone “Natale (nonostante tutto ... Leggi su udine20 (Di lunedì 14 dicembre 2020) La cantautrice friulanafa gli auguri di Natale a tempo di musica. Da sabato 12 dicembre è infatti online, su iTunes e su tutti i principali digital stores, il suoè qui)” scritto a quattro mani con il marito Simone Rizzi (che ne ha curato anche gli arrangiamenti e la produzione) e realizzato assieme ai musicisti Lorenzo Tempesti (al pianoforte), Enrico Maria Milanesi (alla chitarra), Andrea Buiat (alla batteria) e lo stesso Simone Rizzi (al basso e alle tastiere). Dal 23 dicembre ilsarà inoltre presente su YouTube con un video realizzato dall’Istituto Salesiano G. Bearzi di Udine che ha scelto proprio la canzone...

