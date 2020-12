Il nuovo album di Mahmood esce nel 2021, prime anticipazioni (Di lunedì 14 dicembre 2020) Le prime anticipazioni sul nuovo album di Mahmood arrivano in diretta sulle frequenze di RTL 102.5. Il cantante è stato oggi intervistato in Non Stop News condotto da Giusi Legrenzi, Pierluigi Diaco ed Enrico Galletti per ricordare il live di stasera per Suite 102.5 prime Time Live. A partire dalle ore 21.00, sulle frequenze di RTL – sia radio che TV e streaming – Mahmood sarà in diretta per presentare i suoi brani in una inedita versione. Tornare alla dimensione live è emozionante per Mahmood che nel 2020 è stato costretto posticipare il tour italiano ed europeo a causa della pandemia Covid-19, come tutti gli altri artisti italiani ed internazionali. Suonare dal vivo è la vera essenza della musica e il ritorno sul palco è uno dei più grandi ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) Lesuldiarrivano in diretta sulle frequenze di RTL 102.5. Il cantante è stato oggi intervistato in Non Stop News condotto da Giusi Legrenzi, Pierluigi Diaco ed Enrico Galletti per ricordare il live di stasera per Suite 102.5Time Live. A partire dalle ore 21.00, sulle frequenze di RTL – sia radio che TV e streaming –sarà in diretta per presentare i suoi brani in una inedita versione. Tornare alla dimensione live è emozionante perche nel 2020 è stato costretto posticipare il tour italiano ed europeo a causa della pandemia Covid-19, come tutti gli altri artisti italiani ed internazionali. Suonare dal vivo è la vera essenza della musica e il ritorno sul palco è uno dei più grandi ...

